GIORNATA NAZIONALE Colletta Alimentare, la spesa per chi ha bisogno

Torna a San Marino, come in Italia, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: chi fa la spesa può acquistare dei prodotti in più da donare alle persone che vivono in povertà o in condizioni di bisogno. Gli alimenti, preferibilmente quelli a lunga conservazione, vengono poi consegnati alla Caritas San Marino. Un'iniziativa, quest'anno patrocinata dai Capitani Reggenti, che fornisce un aiuto concreto. Sono 55 le famiglie sammarinesi in difficoltà, fa sapere la Caritas, oltre ai 117 ucraini assistiti. Un gesto che rispetta la dignità di chi non oserebbe chiedere e che al contempo rende “più umano” colui che lo compie.

Nel video l'intervista a un volontario e ad alcune delle persone che hanno aderito

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: