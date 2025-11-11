SOLIDARIETÀ Colletta alimentare presentata alla Reggenza: sarà il 15 novembre Ai Capitani Reggenti si presenta anche la neonata Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino

Giornata della Colletta alimentare: a Palazzo l'udienza dai Capitani Reggenti La natura dell’uomo è esigenza di interessarsi all’altro: più viviamo questa dimensione, più realizziamo noi stessi. È questo il motto della neonata Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino, il cui scopo sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà. Oggi in udienza davanti ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, per presentare la 29esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, il 15 novembre, che coinvolgerà il Titano e l'Italia.

"L'associazione nasce per dare un volto istituzionale - spiega Davide Cavalli, presidente Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino - e una maggiore concretezza ad un gruppo di persone che già lavora da quasi 30 anni per la colletta alimentare a San Marino. Oggi la presentiamo ufficialmente anche agli eccellentissimi Capitani Reggenti insieme al racconto della nuova edizione, che è la 29° edizione, della Giornata nazionale della colletta alimentare in Italia e a San Marino".

Con l'associazione sammarinese, anche la Caritas e il Banco alimentare Emilia-Romagna, con il presidente Stefano Dalmonte, che sottolinea come il gesto della colletta abbia trovato il suo successo nella sua semplicità, immediatezza e concretezza. “Una mano che dona non resta mai vuota – sottolinea la Reggenza -, perché nell'atto di offrire si incontra la dignità, si stringe la fiducia, si rialza chi è piegato dalle avversità”.

La colletta alimentare interesserà quasi 12.000 punti vendita nella Penisola, con il supporto di oltre 155.000 volontari riconoscibili dalla pettorina arancione. I prodotti richiesti sono quelli a lunga conservazione. A fine giornata una parte degli alimenti sarà consegnata direttamente alla Caritas Vicariale di San Marino. Attualmente sostiene più di 85 famiglie, pari a circa 250 persone, numero che supera le 1.000 unità includendo l’area del Montefeltro.

"Ci sono i bisogni economici, ma la vera emergenza è diventata la casa - aggiunge Giovanni Ceccoli, referente della Caritas San Marino -. Stiamo riscontrando anche grossi problemi familiari, perché abbiamo una percentuale elevata di separazioni. Le mamme con i figli che si ritrovano ad accudire non riescono a conciliare il lavoro con la cura dei figli e della famiglia".





Nel video le interviste a Davide Cavalli (presidente Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino) e Giovanni Ceccoli (referente Caritas San Marino)

