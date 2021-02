Colletta alimentare: un piccolo gesto per fare la differenza

Sentiamo Stella Paoletti e Valentina Capicchioni

È iniziata già da qualche giorno nei principali supermercati di San Marino la colletta alimentare organizzata da Carità senza confini onlus che terminerà il 27 febbraio. Tutto il cibo raccolto a metà marzo partirà in un container e sarà distribuito da alcuni volontari dell'associazione in Zambia nei mesi di Luglio e Agosto. È possibile anche versare un offerta libera per contribuire ai costi di spedizione o portare nella sede di carità senza confini cibo a lunga scadenza, prodotti per l'igiene e materiale scolastico.









Tanti i progetti che l'associazione sta portando avanti in Zambia tra cui quelli legati alla scuola. Diversi infatti i computer rigenerati che arriveranno in Africa per allestire alcuni laboratori di informatica in due scuole zambiane.

Nel servizio le interviste a Stella Paoletti e Valentina Capicchioni (volontarie)