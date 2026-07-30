Colombini, la mobilitazione prosegue, ma l'auspicio è riaprire la trattativa

Le Federazioni industria di Cdls, Csdl e Usl confermano lo stato di mobilitazione, ma si augurano di tornare al tavolo della trattativa. Un malcontento dalle origini antiche, quello nato in seno alla Colombini, che ha visto nello sciopero di lunedì solo l'ultimo atto. La flessibilità chiesta ai lavoratori con poco preavviso, cambi d'orario sostanziali, la mancata erogazione dei premi negli anni ai lavoratori, il ricorso alla cassa integrazione senza vera necessità. Poi il colpo di scena, ha ricordato D'Antonio, con la comunicazione dell'azienda che sottoponeva una piattaforma da firmare, prendere o lasciare, ricorda, senza includere nemmeno l'Anis tra i destinatari. Non siamo stati noi ad abbandonare il tavolo della trattativa, sottolinea il sindacato, che anzi spera di tornarci prima possibile, affinché il dialogo prevalga. Lo stato di mobilitazione, comunque, prosegue. Nel 2014 l'azienda non aveva i risultati economici che vediamo ora, aggiunge Tomasetti. Davanti all'Anis, ricorda infine il sindacato, l'azienda ha paventato anche la possibilità di spostare tutto in Serbia: “Speriamo sia stata solo una boutade – concludono – perché è vero che Colombini ha dato tanto a San Marino, ma anche la collettività sammarinese ha dato tanto a questa azienda”.

Nel video le interviste a Agostino D'Antonio, segretario Fuli CsdL; Paride Neri, segretario Flia Cdls; Daniele Tomasetti, segretario Fia Usl







