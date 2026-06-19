Colombini: proclamato lo stato di mobilitazione. I sindacati fanno il punto

Dopo il presidio informativo ieri mattina delle tre sigle sindacali e del Consiglio di Fabbrica all'entrata di Colombini, si trova a un punto morto il confronto sul rinnovo del contratto aziendale, scaduto da oltre due anni e che interessa circa 820 dipendenti tra operai e impiegati.

E' già scattato lo stato di mobilitazione che prevede il blocco totale delle collaborazioni e delle prestazioni straordinarie. Una decisione maturata dopo oltre un anno e mezzo di trattative che, secondo i sindacati, si sono improvvisamente arenate quando sembrava ormai vicino un accordo. Al centro dello scontro ci sono sia gli aspetti economici sia il tema della flessibilità organizzativa. L'azienda, spiegano le tre sigle, lavora prevalentemente su commessa e con una produzione "just in time", che richiede la necessità di gestire rapidamente picchi e cali della domanda.

In questo contesto l'azienda pone come conditio sine qua non la possibilità di un turno più flessibile: comunicando con 5 giorni di preavviso possibili cambi individuali di orario e/o stabilimento tra le tre sedi operative di Rovereta e Galazzano. Condizione irricevibile per Csdl, Cdls e Usl che ne lamentano la mancata discussione preventiva. Ad alimentare il malcontento c'è poi la questione della distribuzione dei premi di risultato. I sindacati ricordano che il bilancio 2025 di Colombini si è chiuso con un utile di 9 milioni di euro, in crescita. Contestano quindi la scelta aziendale di riconoscere il premio solo ai responsabili, escludendo operai e impiegati.

Considerando che si tratta dell'azienda manifatturiera più grande del territorio per numero di dipendenti, temono che cedendo alla clausola dei 5 giorni per i cambi turno ci sia il rischio emulazione da parte di altre realtà sammarinesi: prospettiva totalmente a sfavore dei lavoratori. Al momento, riferiscono, da Colombini non sarebbe arrivata alcuna risposta ufficiale alla proclamazione dello stato di mobilitazione. Resta ora da capire se nei prossimi giorni ci saranno nuovi margini per riaprire il tavolo negoziale o se la vertenza è destinata ad entrare in una fase ancora più dura.









