TRADIZIONE Colonia La Verna: parte la nuova stagione. Preparate diverse attività per le famiglie "Il sogno è restare aperti tutto l'anno, finita la situazione Covid" commenta Rolando Gasperoni, presidente della Onlus Granello di Senape

Una struttura che da più di cinquant'anni accoglie i giovani sammarinesi: la colonia di San Marino a Chiusi della Verna, fondata nel '66 da don Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, rinnova il suo tradizionale appuntamento, con alcune novità. Per il secondo anno, causa Covid, la struttura non accoglierà i ragazzi, ma organizzerà, grazie all'aiuto della fondazione onlus Granello di Senape, alcune attività aperte alle famiglie, a cui ci si potrà prenotare, per mantenere viva una realtà legata a doppio filo ai sammarinesi, come ricorda il Segretario di stato alla sanità Roberto Ciavatta, presente insieme al segretario al territorio Stefano Canti.

La novità di cui si è parlato quest'anno è stata quella di poter organizzare degli eventi anche fuori dal periodo estivo, sulla falsariga di quelli che si svolgeranno in estate, grazie al lavoro della granello di Senape, come dice il presidente della congregazione di Serravalle Giovanni Giannoni. E il presidente della Onlus Rolando Gasperoni rinnova l'invito a visitare la colonia.

Nel video, le interviste

