Colonia La Verna: salta l'attività estiva 2021

La comunicazione giunge dalla Parrocchia di S. Andrea e dalla Congregazione di Serravalle: anche quest'anno, per via dei protocolli dettati dall'emergenza non si terrà l'attività estiva della colonia Montana di Chiusi della Verna. “Considerando che la proposta è rivolta a soggetti non vaccinati, valutate le problematiche di gestione degli spazi e di organizzazione dei momenti comuni – scrivono - prendiamo atto, con rammarico, che anche per quest’anno non ci sono le condizioni per svolgere l’attività estiva”.

