CONGREGAZIONE DI SERRAVALLE Colonia San Marino: a Chiusi della Verna il raduno degli ex campeggiatori Occasione anche per vedere ultimati i lavori di ristrutturazione dello stabile che ha ospitato e continua ad ospitare generazioni di giovani sammarinesi.

Rivivere l'atmosfera della Colonia di San Marino e ritrovarsi tra in un luogo che rimasto nel cuore di tutti. È questo lo spirito che ha spinto la Congregazione di Serravalle a organizzare il raduno degli ex campeggiatori a Chiusi della Verna.

"È un riconoscimento - afferma Giovanni Giannoni, presidente Congregazione di Serravalle - che danno i serravallesi alla sua istituzione ad ormai 70 anni dai primi campeggi". "C'è entusiasmo e gioia - sottolinea Alba Montanari - nel poter trascorrere questa giornata in allegria come abbiamo vissuto al tempo". "Sono numerosi coloro che hanno partecipato - afferma Alvaro Selva - tutti in un clima di festa e nostalgia per quei tempi trascorsi". "All'epoca - ricorda Renzo Merli - abbiamo fatto diversi campeggi nelle tende in Badia Prataglia".

Occasione anche per vedere ultimati i lavori di ristrutturazione dello stabile che ha ospitato e continua ad ospitare generazioni di giovani sanmarinesi: "Credo che sia sempre una grande opportunità per noi sammarinesi - conclude Stefano Canti, Segretario di Stato Giustizia - poter riscoprire non solo le nostre antiche tradizioni ma soprattutto stare insieme con i nostri concittadini".

