Colonia "San Marino" della Verna: al via le iscrizioni l'8 marzo

Nel video l'intervista a Don Pierluigi Bondioni, Parroco di Serravalle

Nata nel 1954 su iniziativa di don Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino, e dal 1967 nella sede attuale, la Colonia "San Marino" di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo si conferma punto di riferimento estivo di tante generazioni di sammarinesi. Si riparte con 4 turni misti - ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni -, due per le scuole elementari e due per le medie, da giugno ad agosto, organizzati dalla Parrocchia di Sant'Andrea apostolo di Serravalle, insieme alla Congregazione di Serravalle e la Giunta di Castello con la collaborazione dell'Iss.

Venerdì 8 marzo aprono le iscrizioni: tutti i dettagli sulle pagine facebook dedicate Colonia "San Marino" a Chiusi della Verna - AR e Parrocchia Sant'Andrea Apostolo Serravalle. "Casa pronta dall'11 giugno anche con alcune rivisitazioni, - fa sapere il Parroco di Serravalle, don Pierluigi Bondioni - la struttura è stata aggiornata anche per ospitare bambini e ragazzi con problemi di handicap, verrà fatto un ascensore e verranno sistemati i servizi".

In un'epoca in cui si devono fare i conti con i pericoli e i danni causati dall'uso indiscriminato degli smartphone tra i giovani e giovanissimi, la Colonia della Verna rimette al centro un'esperienza educativa e di vita, immersa nella natura, dove la parola d'ordine è condivisione. "Noi togliamo i telefonini ai ragazzi, che gli vengono poi riconsegnati nei momenti di pausa pranzo e pausa cena. E a volte - rimarca don Pierluigi Bondioni - rimaniamo basiti perché sono loro che non li chiedono. Penso che l'esperienza di La Verna sia un momento necessario per l'educazione dei nostri ragazzi, per imparare ad aprirsi e condividere con gli altri".

Nel video l'intervista a Don Pierluigi Bondioni, Parroco di Serravalle