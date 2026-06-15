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Colore del grano: inaugurato il progetto di autonomia abitativa. Presente la Reggenza

di Maria Letizia Camparsi
15 giu 2026

Una nuova esperienza dedicata all’autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Si chiama “Il Re” ed è stata inaugurata al Colore del Grano di Borgo Maggiore dall'Iss. Al taglio del nastro i Capi di Stato, Alice Mina e Vladimiro Selva, il segretario alla Sanità Marco Gatti, il vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, oltre a una rappresentanza dei vertici Iss e rappresentanti del mondo associativo e imprenditoriale che sostengono le attività. Al momento sono coinvolte quattro giovani donne, ma gli ambienti potranno ospitare fino a sei persone.

L’obiettivo non è semplicemente offrire uno spazio abitativo, ma dare la possibilità di sperimentare la vita quotidiana fuori dal contesto familiare, sviluppando competenze pratiche e relazionali. Dalla gestione della casa alla preparazione dei pasti, dall’organizzazione della giornata alle interazioni interpersonali: ogni attività è finalizzata a rafforzare autonomia, sicurezza e capacità di scelta. Ogni percorso viene costruito sulle esigenze e sulle potenzialità della singola persona, con il supporto di operatori specializzati e il coinvolgimento delle famiglie. Una sperimentazione che si inserisce nel più ampio programma di aggiornamento dei servizi per la disabilità previsto dall’Iss nel 2026 e che richiama i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Opportunità di crescita e vita indipendente sono la chiave per una piena partecipazione sociale.




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