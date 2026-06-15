Colore del grano: inaugurato il progetto di autonomia abitativa. Presente la Reggenza

Una nuova esperienza dedicata all’autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Si chiama “Il Re” ed è stata inaugurata al Colore del Grano di Borgo Maggiore dall'Iss. Al taglio del nastro i Capi di Stato, Alice Mina e Vladimiro Selva, il segretario alla Sanità Marco Gatti, il vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, oltre a una rappresentanza dei vertici Iss e rappresentanti del mondo associativo e imprenditoriale che sostengono le attività. Al momento sono coinvolte quattro giovani donne, ma gli ambienti potranno ospitare fino a sei persone.

L’obiettivo non è semplicemente offrire uno spazio abitativo, ma dare la possibilità di sperimentare la vita quotidiana fuori dal contesto familiare, sviluppando competenze pratiche e relazionali. Dalla gestione della casa alla preparazione dei pasti, dall’organizzazione della giornata alle interazioni interpersonali: ogni attività è finalizzata a rafforzare autonomia, sicurezza e capacità di scelta. Ogni percorso viene costruito sulle esigenze e sulle potenzialità della singola persona, con il supporto di operatori specializzati e il coinvolgimento delle famiglie. Una sperimentazione che si inserisce nel più ampio programma di aggiornamento dei servizi per la disabilità previsto dall’Iss nel 2026 e che richiama i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Opportunità di crescita e vita indipendente sono la chiave per una piena partecipazione sociale.







