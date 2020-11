Colorificio Sammarinese: inaugurato il nuovo impianto di produzione PureTech

Il Colorificio Sammarinese investe in un futuro più sostenibile. Inaugurato il nuovo impianto di produzione PureTech. Presenti i Segretari di Stato per l'Industria, Finanze e Lavoro Fabio Righi, Marco Gatti e Teodoro Lonfernini. Un investimento che fa parte del piano industriale da 5 milioni per il rilancio della storica azienda nel periodo 2020-2023.

Tecnologia e sostenibilità che si incontrano per perseguire l'obiettivo di ridurre sprechi e incrementare, allo stesso tempo, la produzione di pitture e vernici ad acqua. Il nuovo impianto, attivo da giugno 2020, ha una capacità produttiva di 7000 litri all'ora ed azzera errori ed emissioni nocive.

"Coltiviamo il sogno di una produzione interamente sostenibile - sottolinea l'Amministratore Delegato Benedetta Masi - a partire dalla selezione delle materie prime, all'approvvigionamento energetico per lo stabilimento.