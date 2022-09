ROMA Colors of Peace: anche i bimbi di San Marino sul palco del Colosseo per chiedere la pace La 5 A di Serravalle presente quasi al completo per recitare pensieri di pace

Colors of Peace: anche i bimbi di San Marino sul palco del Colosseo per chiedere la pace.

Peace Run, la più lunga staffetta podistica per la pace, l'associazione 'Robert Kennedy Human Rights' Italia e l'associazione 'i Colori per la Pace' rispondono all'appello delle Nazioni Unite, celebrando la giornata internazionale della pace con l'iniziativa 'Colors of Peace', che si svolge nel Parco archeologico del Colosseo, da anni luogo simbolo per appelli di pace e di sostenibilità ambientale. Per l'occasione, mille disegni ispirati al tema della pace, realizzati da studenti di oltre 130 nazioni, saranno esposti in piazza del Colosseo e sulla via Sacra. A Roma, con i loro disegni, ci sono anche i 18 alunni della classe 5A di Serravalle, accompagnati dalle maestre, Fulvia Casadei e Chiara Bronzetti, con loro la dirigente Arianna Scarpellini e i genitori. Dallo scorso anno portano avanti un progetto didattico "Noi per la Pace" e tramite l'Ambasciata d'Italia sono venuti in contatto con l'associazione i Colori per la Pace, che li ha invitati alla manifestazione italiana.

Dal palco di fronte al Colosseo, hanno recitato pensieri di pace, gli stessi che hanno colorato le aule e finestre della scuola 'La Primavera' di Serravalle. "Siamo la Repubblica della Pace" hanno detto " perchè il nostro Paese ha scelto la pace dal 1463". Hanno soprattutto ricordato i loro amici ucraini, i bimbi ospiti della Serenissima. E dal palco hanno parlato a nome di tutti i bambini del mondo che non vogliono la guerra.

