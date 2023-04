Colpo di coda dell'inverno: 3 gradi a San Marino e neve in montagna

Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Sono le aspiranti guide alpine Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Le salme sono state portate in elicottero all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). Un 20enne francese è morto nel Savonese precipitando in un canalone. Oggi allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia e Umbria.

San Marino è ripiombata nella stagione invernale. All'alba la temperatura segnava 3 gradi. Con pioggia, nebbia e freddo nei castelli più alti del territorio. I comuni romagnoli hanno prorogato l'accensione del riscaldamento.



Un colpo di coda dell'inverno, previsto dal meteo, con neve sulle montagne al di sopra dei 1.200-1.300 metri in Veneto e termometro ancora più in basso in alta quota.