Colpo di coda dell'inverno: neve sul Monte oltre i 10 centimetri

Annunciata nei giorni scorsi, la neve di aprile dal pomeriggio ha imbiancato la parte alta del territorio. Una decina di centimetri di coltre bianca a San Marino Città, temperature in picchiata in questa primavera anomala. Termometro sotto lo zero con mezzi rotta neve in circolazione per liberare le strade e i parcheggi. Circolazione a tratti rallentata nel pomeriggio, qualche disagio anche perché in tanti hanno già provveduto a smontare i pneumatici invernali dai propri mezzi, ma per ora nessun incidente di rilievo. Solo una spolverata a Borgo Maggiore con le strade pulite e percorribili. In serata precipitazioni in diminuzione.

