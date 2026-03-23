Colpo di coda invernale: in arrivo la neve di primavera

Altro che primavera: un colpo di coda dell’inverno rischia di riportare la neve sul Titano. Per gli esperti del meteo fiocchi bianchi potrebbero tornare a imbiancare San Marino, riportando un clima decisamente insolito per il periodo. La nuova svolta invernale è attesa tra mercoledì e giovedì: secondo le previsioni, una perturbazione in arrivo porterà un brusco calo delle temperature e precipitazioni diffuse. Le zone più interessate da questa irruzione di aria fredda saranno il Nord-Est e l’intero versante adriatico.

Qui il calo delle temperature sarà marcato, accompagnato da intensi venti settentrionali che soffieranno su gran parte del Paese, portando valori ben al di sotto delle medie stagionali. L’elemento più sorprendente riguarda però la quota neve, destinata a crollare rapidamente per effetto dell’aria fredda. Sono previste nevicate fino a quote molto basse, con fiocchi possibili anche in collina e, localmente, fino alle pianure del Nord-Est.

In questo contesto, la neve potrebbe interessare il territorio sammarinese già a partire dalla mattinata di giovedì. Si tratterebbe di un episodio breve ma significativo, soprattutto nelle zone più elevate. La distanza temporale impone ancora cautela: per stimare eventuali accumuli sarà necessario attendere le 24 ore precedenti all’evento. Tuttavia, i modelli previsionali iniziano a delineare con maggiore chiarezza l’arrivo dell'intensa irruzione di aria artica, destinata a riportare condizioni decisamente più rigide. In Italia sono quindi attesi venti forti, calo termico e mare agitato lungo la costa a partire da mercoledì. Dopo il passaggio della perturbazione, il tempo è previsto in miglioramento, ma con temperature che resteranno basse anche nei giorni successivi.







