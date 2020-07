MILIZIE VOLONTARIE Comandante Lonfernini: "E' scattata durante la pandemia una molla di abnegazione, disponibilità e impegno"

1690 turni coperti per oltre 10 mila ore di servizi: i numeri restituiscono operatività dei Corpi Militari volontari con 108 militi di ogni ordine e grado che hanno supportato le forze dell'ordine nei vari servizi per l'emergenza sanitaria: prima militi impiegati per il controllo dei parchi e delle aree versi, poi l'impegno è aumentato con il presidio ai confini e ai diversi varchi in territorio. Nell'ultima fase dirottati ai servizi al tribunale. La specificità degli impegni e l'entità e lavoro degli uomini sono stati evidenziati dagli stessi comandanti di Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca nella conferenza stampa di fine pandemia, per la professionalità e cura dei servizi svolti.

"E' scattata una molla di abnegazione, disponibilità e impegno - dice il Comandante Lonfernini - chi fa parte dei corpi militari, è emerso, ha anche un obbligo morale e impegno civile"

Sentiamo Leonardo Lonfernini, Comandante Superiore delle Milizie

