CONSULTA PER L'INFORMAZIONE SAN MARINO Come raccontare la violenza di genere? Al Teatro Titano il “debate” degli studenti delle superiori Iniziativa all'interno del corso di formazione per giornalisti organizzato dalla Consulta per l'Informazione di San Marino e l'Associazione il Confine

Due squadre composte dagli studenti della Scuola Secondaria Superiore si sono sfidate sul palco del Teatro Titano difendendo le proprie tesi, pro e contro, su come la violenza di genere viene trattata dai media. È il debate che ha introdotto il corso di formazione per giornalisti organizzato dalla Consulta per l'Informazione di San Marino e l'Associazione il Confine. Occasione per avvicinarsi e ascoltarsi su un tema molto delicato. Nella seconda parta dell'appuntamento una tavola rotonda sul binomio “mass media e violenza di genere” con giornalisti, scrittori e psicoterapeuti.

"Gli adolescenti sono non solo la base con cui discutere di questa problematica ma la base per il futuro - afferma Lorenza Sebastiani, giornalista consulente di comunicazione e mediatore editoriale - è quindi necessario fare luce sul contesto in cui vivono e si stanno muovendo per il loro futuro. La violenza di genere è una piaga non solo del nostro paese, è una piaga in tutto il mondo. Le Nazioni Unite si sono mosse già 40 anni fa, è giusto che i ragazzi capiscano che ci si sta muovendo anche con un certo successo in questo tempo buio. È necessario che capiscano che ciò che vedano in tv non sempre corrisponde ai reali numeri e comunque è necessario vedere la televisione, gestire i social con le pinze e sviluppare un certo spirito critico".

Seminario nato quindi per offrire un approfondimento innovativo e di qualità intorno al tema della comunicazione della violenza di genere negli organi di informazione, con in più l'attenzione di coinvolgere i più giovani.

Nel servizio l'intervista a Lorenza Sebastiani (giornalista, consulente di comunicazione e mediatore editoriale)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: