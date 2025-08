Come sta cambiando la società sammarinese? Parte 1: Residenti e nazionalità

Inverno demografico, legge sulla naturalizzazione, libertà di circolazione di cittadini europei con un sistema di quote. Negli ultimi mesi a San Marino è divampato il dibattito sui temi legati alla cittadinanza e a come sta cambiando la nostra società. Argomenti particolarmente sentiti dalla popolazione, alla luce della tradizione secolare del Titano e al numero ridotto di cittadini. Ma come stanno le cose oggi? E come sono già cambiate negli ultimi anni?

Per rispondere a queste domande ci vengono in aiuto i dati raccolti dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. In particolare negli ultimi 10 anni, dal 2015 al giugno 2025, emergono tendenze interessanti che meritano una riflessione.

Il primo e più evidente dato è che la popolazione residente a San Marino è cresciuta in modo costante, seppur moderatamente, anche nell'ultimo decennio. Dai 32.789 residenti totali registrati all'inizio del 2015, si è passati a 33.574 nel gennaio 2020 e, più recentemente, a 34.138 a giugno 2025. Questo incremento di 1.349 unità in 10 anni e mezzo denota una vitalità complessiva del paese, seppure in rallentamento rispetto al passato. Alla fine del 2005 i residenti erano 29.673, nel 2010 31.632. Significa che nel decennio 2005-2015 l'aumento è stato di 3.116 persone, più del doppio rispetto al decennio successivo.





Uno dei fattori più evidenti che emerge dall'analisi è il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi dei residenti. Mentre nel 2015 il saldo era ancora positivo per 34 unità, la tendenza si è rapidamente invertita. Già nel 2017 si registrava un saldo negativo di 50 unità. Gli anni successivi, complice il Covid, hanno consolidato questo trend: nel 2020 il deficit ha raggiunto il picco di -119 unità, per poi attestarsi a -100 nel 2021 e -58 nel 2022. Nel 2023, il saldo negativo annuale è stato di 88 unità. Nei primi sei mesi del 2025 il saldo è negativo per 60 unità. Questo dato fa riferimenti ai residenti e non differenzia tra le diverse nazionalità. Guardando un po' più indietro si capisce ancora meglio il grande cambiamento: nel 2010 il saldo era positivo per 112 unità e dal 2005 al 2014 il saldo complessivo è stato di +828.





Nonostante questi numeri, i cittadini di nazionalità sammarinese negli ultimi 10 anni sono aumentati di 404 unità, raggiungendo il numero di 28.214 a fine giugno di quest'anno. Un dato che sicuramente è influenzato anche da immigrazione e naturalizzazione, anche se nelle statistiche pubbliche non vengono indicati il numero di naturalizzazioni e la cittadinanza degli immigrati. Ciò che invece è specificato è il dato su emigrazioni ed immigrazioni. La differenza tra questi due numeri è il saldo del movimento migratorio che è stato costantemente positivo negli ultimi anni. Nel 2015, il saldo migratorio era di 182 unità, mantenendosi identico nel 2016 e 2017. Seppur con alcune oscillazioni, come i 100 del 2018, il saldo è tornato a crescere, raggiungendo il picco di 247 unità nel 2024. I dati della prima metà del 2025 indicano un +153 persone.

È dunque evidente che la crescita della popolazione sammarinese negli ultimi anni è quasi interamente sostenuta dall'apporto di nuovi residenti provenienti dall'estero.

In totale gli immigrati in questi 10 anni sono stati 3.760, con un picco di 426 persone nel 2024. Andando nel dettaglio, il 78,43% di chi è arrivato sul Titano proveniva dall'Italia (2.949 persone in totale), il 6,1% proveniva dal resto dall'Unione Europea (233 persone) mentre il 15,3% da fuori l'UE. In questo ultimo gruppo, 167 persone in 10 anni sono immigrate dall'Argentina e 45 dagli USA.

Nello stesso arco temporale hanno lasciato il territorio 1.842 persone. Di loro, il 40% (736 persone) è emigrato verso la provincia di Rimini. In generale sono 1.298 le persone andate in l'Italia. Una piccola parte, 78 persone, è andata in paesi UE mentre 466 persone sono andate in paesi extra Ue. Tra le nazioni più gettonate troviamo la Svizzera (29 emigrazioni in 10 anni), gli Usa (28) e l'Argentina (27).

Grazie a questo flusso, negli ultimi 10 anni sono aumentati sul Titano anche i cittadini residenti non sammarinesi. Dai 5.195 nel 2015, si è giunti a 5.841 nel 2024 e a 5.924 a giugno 2025. Un aumento di circa il 14% in 10 anni. Tra i non sammarinesi la quasi totalità (86,3%) ha cittadinanza italiana. Nello stesso periodo i sammarinesi residenti sono aumentati appena dell'1,45%. Un dato significativo. Complessivamente, i cittadini stranieri residenti costituivano circa il 15,8% della popolazione totale nel 2015, una quota che è salita a circa il 17,3% a metà di quest'anno. Alla fine del 2010 i non sammarinesi residenti erano 4.881, il 15,31% dei 31.862 complessivi.

Questa prima parte di analisi fa emergere spunti interessanti. Innanzitutto i sammarinesi residenti continuano ad aumentare, nonostante il calo delle nascite di cui parleremo prossimamente. L'immigrazione è un fenomeno sempre più importante per mantenere stabile il numero di residenti, soprattutto nella fascia più giovane. Altro elemento da tenere in considerazione è che tra i cittadini italiani e non solo residenti in rapida ascesa ci sono anche i "sammarinesi del futuro", coloro che otterranno la cittadinanza nei prossimi anni per naturalizzazione.

Capire dove siamo e dove stiamo andando è fondamentale per compiere, come Paese, scelte oculate.