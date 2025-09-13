Come sta cambiando la società sammarinese? Parte 3: Età della popolazione

Anche a San Marino da qualche anno si parla di inverno demografico, espressione che descrive una situazione di declino demografico prolungato e invecchiamento della popolazione. Il fenomeno è caratterizzato da un calo delle nascite e dall'aumento delle aspettative di vita. Il risultato è una popolazione più longeva, con età media sempre più alta, ed uno sbilanciamento sempre più forte tra giovani, quindi popolazione attiva lavorativamente, e anziani.

A certificare questo trend a San Marino sono i dati dell'Upeceds. Partiamo dall'età media dei residenti. Nel 2024 a San Marino risulta essere di 46,06 anni. Un trend in costante crescita nel tempo. Nel 2023 era di 45,56 anni, nel 2015 era di 42,92, nel 2010 di 41,77 anni mentre nel 2005 era di 40,77 anni.

L'aumento è in linea con quanto sta accadendo in gran parte d'Europa e in Italia. Nel belpaese la media nel 2024 risulta essere di 46,6 anni, con qualche differenza tra le diverse Regioni. In Emilia Romagna la media è di 46,9 anni, mentre nelle Marche è di 47,7 anni. Ancora più vicino al Monte Titano, i residenti in provincia di Rimini risultano avere una età media di 47 anni, quelli in provincia di Pesaro Urbino di 47,3 anni.

I dati mostrano che la popolazione sammarinese over 65 è percentualmente sempre più rilevante rispetto alla fascia 15-64 anni e agli under 14. Nel 2024 per la prima volta i più giovani sono scesi sotto al 12% della popolazione residente (11,84%) mentre i più anziani sono stati il 22,81%. Nel 2015 la fascia più giovane era il 14,99% del totale, cinque anni prima era il 15,55%. Fino ad allora i giovanissimi avevano continuato ad aumentare, seppur lievemente. Nel 2001, infatti erano il 14,96%. A quell'epoca la differenza tra giovani e anziani era minima, con gli over 65 appena l'1% in più (15,96%). Poi dal 2010 il calo repentino delle nascite, tutt'ora in essere come vedremo, ha portato alla situazione attuale.





Un altro dato che emerge è il progressivo calo percentuale la fascia 15-64, quella che viene definita popolazione attiva in quanto in grado di generare reddito. Nel 2001 risultava essere il 69,09% del totale, dieci anni dopo era il 66,62%, nel 2020 era il 65,89% mentre nel 2024 è arrivata al 65,35%. Da un punto di vista economico questo significa che la popolazione attiva - quella che lavora e versa le imposte per sostenere welfare, scuola, sanità, pensioni - si sta riducendo anno dopo anno mentre si allarga la parte di popolazione inattiva (sotto i 15 anni e sopra i 65) che invece vive di sussidi.

Il trend è analogo oltre confine, dove la popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 24,3% del totale, quella fino a 14 anni di età il 12,2%, quella tra i 15 e i 64 anni il 63,5%. Non solo: sono oltre 4,5 milioni di individui con 80 anni e più.



Il rapporto tra il numero di residenti di età uguale o superiore ai 65 anni con quelli di età uguale o minore di 14 anni, espresso in percentuale è l’indice di vecchiaia. Questo dato permette di valutare il livello d’invecchiamento degli abitanti di un territorio. A San Marino nel 2024 è stato di 192,7, significa che per ogni 100 under 14 ci sono 193 over 65. Nel 2023 era di 177,32, nel 2020 di 152,5, nel 2010 era di 112,3 mentre ad inizio millennio era di 106,7.









Anche il qui il trend è leggermente migliore rispetto ai territori vicini. Nella regione Marche nel 2024 l'indice è stato di 226,4, nella provincia di Pesaro Urbino di 214,7. In Emilia Romagna il dato era di 204,1 e in provincia di Rimini 204,9 contro una media italiana di 199,8.

La piramide demografica è un altro elemento che permette di osservare graficamente la situazione attuale e il trend negli ultimi anni. Si tratta di una rappresentazione visiva della popolazione, per classe d’età e ripartita per genere, che descrive l’andamento demografico. Sull’asse verticale sono raffigurate le classi di età, mentre su quello orizzontale viene rappresentata la numerosità della popolazione della classe di età di riferimento.

Come spiega l'Upeceds, generalmente una piramide larga alla base e stretta sulla cima rappresenta una popolazione in crescita, con un elevato potenziale di forza lavoro per il futuro. Viceversa, una piramide più corposa nella parte superiore mostra un paese in declino demografico, al quale si affianca un innalzamento dell’età media. Più la concentrazione di popolazione si sposta verso l’alto più il tema previdenziale e del welfare diventa predominante. Questa rappresentazione, quindi, oltre a essere utile ad analizzare le correlazioni tra l’andamento demografico e quello economico di un paese, è un efficace supporto grafico per ipotizzare lo scenario del futuro prossimo.