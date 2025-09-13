DEMOGRAFIA Come sta cambiando la società sammarinese? Parte 3: Età della popolazione Continua a crescere l'età media dei sammarinesi a causa di denatalità e aumento dell'aspettativa di vita. Nel 2024 per la prima volta gli under 14 sono scesi sotto al 12% del totale. Sfide in vista per sanità e welfare

Anche a San Marino da qualche anno si parla di inverno demografico, espressione che descrive una situazione di declino demografico prolungato e invecchiamento della popolazione. Il fenomeno è caratterizzato da un calo delle nascite e dall'aumento delle aspettative di vita. Il risultato è una popolazione più longeva, con età media sempre più alta, ed uno sbilanciamento sempre più forte tra giovani, quindi popolazione attiva lavorativamente, e anziani.

A certificare questo trend a San Marino sono i dati dell'Upeceds. Partiamo dall'età media dei residenti. Nel 2024 a San Marino risulta essere di 46,06 anni. Un trend in costante crescita nel tempo. Nel 2023 era di 45,56 anni, nel 2015 era di 42,92, nel 2010 di 41,77 anni mentre nel 2005 era di 40,77 anni.

L'aumento è in linea con quanto sta accadendo in gran parte d'Europa e in Italia. Nel belpaese la media nel 2024 risulta essere di 46,6 anni, con qualche differenza tra le diverse Regioni. In Emilia Romagna la media è di 46,9 anni, mentre nelle Marche è di 47,7 anni. Ancora più vicino al Monte Titano, i residenti in provincia di Rimini risultano avere una età media di 47 anni, quelli in provincia di Pesaro Urbino di 47,3 anni.

I dati mostrano che la popolazione sammarinese over 65 è percentualmente sempre più rilevante rispetto alla fascia 15-64 anni e agli under 14. Nel 2024 per la prima volta i più giovani sono scesi sotto al 12% della popolazione residente (11,84%) mentre i più anziani sono stati il 22,81%. Nel 2015 la fascia più giovane era il 14,99% del totale, cinque anni prima era il 15,55%. Fino ad allora i giovanissimi avevano continuato ad aumentare, seppur lievemente. Nel 2001, infatti erano il 14,96%. A quell'epoca la differenza tra giovani e anziani era minima, con gli over 65 appena l'1% in più (15,96%). Poi dal 2010 il calo repentino delle nascite, tutt'ora in essere come vedremo, ha portato alla situazione attuale.





Un altro dato che emerge è il progressivo calo percentuale la fascia 15-64, quella che viene definita popolazione attiva in quanto in grado di generare reddito. Nel 2001 risultava essere il 69,09% del totale, dieci anni dopo era il 66,62%, nel 2020 era il 65,89% mentre nel 2024 è arrivata al 65,35%. Da un punto di vista economico questo significa che la popolazione attiva - quella che lavora e versa le imposte per sostenere welfare, scuola, sanità, pensioni - si sta riducendo anno dopo anno mentre si allarga la parte di popolazione inattiva (sotto i 15 anni e sopra i 65) che invece vive di sussidi.

Il trend è analogo oltre confine, dove la popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 24,3% del totale, quella fino a 14 anni di età il 12,2%, quella tra i 15 e i 64 anni il 63,5%. Non solo: sono oltre 4,5 milioni di individui con 80 anni e più.



Il rapporto tra il numero di residenti di età uguale o superiore ai 65 anni con quelli di età uguale o minore di 14 anni, espresso in percentuale è l’indice di vecchiaia. Questo dato permette di valutare il livello d’invecchiamento degli abitanti di un territorio. A San Marino nel 2024 è stato di 192,7, significa che per ogni 100 under 14 ci sono 193 over 65. Nel 2023 era di 177,32, nel 2020 di 152,5, nel 2010 era di 112,3 mentre ad inizio millennio era di 106,7.









Anche il qui il trend è leggermente migliore rispetto ai territori vicini. Nella regione Marche nel 2024 l'indice è stato di 226,4, nella provincia di Pesaro Urbino di 214,7. In Emilia Romagna il dato era di 204,1 e in provincia di Rimini 204,9 contro una media italiana di 199,8.

La piramide demografica è un altro elemento che permette di osservare graficamente la situazione attuale e il trend negli ultimi anni. Si tratta di una rappresentazione visiva della popolazione, per classe d’età e ripartita per genere, che descrive l’andamento demografico. Sull’asse verticale sono raffigurate le classi di età, mentre su quello orizzontale viene rappresentata la numerosità della popolazione della classe di età di riferimento.

Come spiega l'Upeceds, generalmente una piramide larga alla base e stretta sulla cima rappresenta una popolazione in crescita, con un elevato potenziale di forza lavoro per il futuro. Viceversa, una piramide più corposa nella parte superiore mostra un paese in declino demografico, al quale si affianca un innalzamento dell’età media. Più la concentrazione di popolazione si sposta verso l’alto più il tema previdenziale e del welfare diventa predominante. Questa rappresentazione, quindi, oltre a essere utile ad analizzare le correlazioni tra l’andamento demografico e quello economico di un paese, è un efficace supporto grafico per ipotizzare lo scenario del futuro prossimo.





L'immagine qui sopra mostra chiaramente innanzitutto che la frequenza più alta d'età nella popolazione è passata dalla fascia 35-39 nel 2004, alla fascia 45-49 nel 2014 fino alla fascia 55-59 nel 2024. Questo perché, insieme all'immigrazione maggiore per questa fascia d'età, dopo il boom tra gli anni '60 e '70, le nascite sul Titano hanno preso a diminuire. Dalla metà degli anni '80 c'è stato un nuovo aumento fino all'inizio degli anni 2000. Dal 2011 in poi il crollo, dai circa 300 nati all'anno ai 144 del 2024. Un elemento che emerge graficamente anche dalla contrazione del base della piramide demografica negli ultimi 20 anni.









L’invecchiamento della popolazione è supportato anche dall’aumento della speranza di vita. Le stime dell'Upeceds indicano per i nati nel 2024 sul Titano un nuovo record: 83,69 anni per gli uomini e 87,06 per le donne. Il Titano si conferma così uno dei paesi più longevi al mondo. Secondo Worldometers per i maschi questo è il dato più alto di tutti, seguiti da Hong Kong (83,1 anni), Australia (82,43) ed Emirati Arabi (82,37). Per le femmine il Titano si piazza al quarto posto dietro a Hong Kong (88,39 anni), Giappone (88,03 anni) e Corea del Sud (87,4 anni).

A livello globale, secondo le stime delle Nazioni Unite, la speranza di vita media nel 2024 è di circa 73 anni. Più vicino a noi in Italia la speranza di vita per i nati nel 2024 è stimata in 81,4 anni per gli uomini e in 85,5 anni per le donne con qualche differenze a seconda delle regioni. Al nord l'aspettativa è di 82,1 anni per gli uomini e di 86,0 per le donne, al centro di 81,8 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne, al sud 80,3 anni per gli uomini e 84,6 anni per le donne. Il Trentino-Alto Adige si conferma ancora come la regione in Italia con la speranza di vita più alta sia tra gli uomini (82,7) sia tra le donne (86,7).

Questa longevità, che di per sé è un dato positivo, comporta però conseguenze importanti per il sistema sanitario e del welfare, soprattutto se abbinata alla diminuzione dei nuovi nati. Innanzitutto una popolazione più anziana fisiologicamente è soggetta a maggiori patologie, spesso croniche. Non è un caso che nel Piano Sanitario e Socio-sanitario 2024-26 approvato a luglio di quest'anno si parli della necessità di "interventi a sostegno ed a favore degli anziani come la facilità di accesso ai servizi, la presenza di servizi specificatamente predisposti per le persone anziane e tutte quelle iniziative volte a garantire il più alto livello di salute e benessere per tutti gli over 65". L'ISS dovrà avviare "specifiche iniziative di prevenzione affinché le persone anziane possano rimanere in salute per un tempo sempre più lungo senza sovraccaricare il sistema sanitario a causa di un maggior uso di farmaci e prolungati periodi di ospedalizzazione, ecc..".

Accanto al prevedibile aumento di accessi e di trattamenti sanitari dovuti all'età avanzata, un quadro come quello attuale rischia di mettere in crisi il sistema pensionistico pubblico. Di qui la necessità di una riforma approvata alla fine del 2022 con maggiori versamenti e aumento dell'età pensionabile. Come spiegato dall'allora Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, ogni anno il disavanzo tra entrate e uscite contributive prima della riforma era di circa 75 milioni di euro. Questo perché chi va in pensione a San Marino non è soggetto ad un sistema contributivo, ma ad un sistema retributivo che parametra la pensione sullo stipendio medio. Non potendo incidere sulle leggi precedenti, ancora per molti anni avremo pensioni che sugli stipendi bassi saranno uguali al 100% dello stipendio, ma i versamenti sono molti meno. "40 anni fa – diceva Ciavatta - si è scommesso sull'avere 6/7 lavoratori per ogni pensionato: oggi non è così quindi bisogna fronteggiare le maggiori uscite". Almeno fino al 2050 è previsto che i fondi restino in disequilibrio, per cui è necessario il contributo dello Stato per evitarne l'esaurimento nel lungo periodo. Solo in quello dei lavoratori dipendenti sono stati versati mediamente 28 milioni negli ultimi anni.

Il tema è centrale per il futuro del paese, quindi, e delle prossime generazioni di sammarinesi. Nella prossima puntata vedremo come è cambiata e sta cambiando la famiglia.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: