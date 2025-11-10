DEMOGRAFIA Come sta cambiando la società sammarinese? Parte 4: La famiglia I dati raccolti dall'Upeceds negli ultimi 20 anni mostrano nuclei familiari più numerosi e più piccoli, matrimoni che diminuiscono, separazioni e divorzi altalenanti (con un calo negli ultimi anni), sempre meno bambini e mamme sempre più adulte

Come sta cambiando la società sammarinese? Parte 4: La famiglia.

Nuclei familiari più numerosi e più piccoli, matrimoni che diminuiscono, separazioni e divorzi altalenanti, sempre meno bambini. È questa, in estremi sintesi, la fotografia che emerge dall'analisi dei dati raccolti dall'Upeceds in merito alle famiglie sammarinesi negli ultimi 20 anni.

Il primo dato interessante riguarda i nuclei familiari. Nel 2002 erano 11.890, nel 2009 13.599, nel 2014 13.939, nel 2023 hanno raggiunto 14.840 per superare le 15.000 unità nel 2024. In poco più di vent’anni significa oltre il 27% di aumento. Un fenomeno che in parte spiega anche le tensioni crescenti nel settore immobiliare del Titano: la domanda di alloggi aumenta costantemente a fronte di una offerta stagnante. La crescita numerica dei nuclei è inversamente proporzionale alla loro dimensione: cioè più focolari accesi ma con meno persone attorno.





I dati mostrano infatti che la dimensione della famiglia sammarinese media è passata da 2,41 componenti nel 2002 a 2,32 nel 2009, si è attestata attorno a 2,31–2,35 nel decennio successivo per poi scendere a 2,27 nel 2023 e 2,25 al giugno 2025. Un valore in linea con quello italiano, dove la dimensione media al 2024 è stata di 2,21 persone a famiglia.





Nel dettaglio le famiglie con una sola persona crescono da 3.482 del 2002 a 4.520 nel 2011, scendono leggermente negli anni successivi (quelli della crisi legata alla black list), per poi risalire. Nel 2023 superano quota 5.000, a giugno 2025 sono 5.258: +51% in 23 anni. Anche i nuclei di due componenti aumentano con costanza: +32,6% nello stesso periodo. Erano 3.214 nel 2002, 3.800 nel 2009, 3.913 nel 2011, 4.194 nel 2023, 4.268 nel giugno 2025. Le famiglie da tre e quattro persone restano sostanzialmente stabili, con una lieve crescita. Quelle da tre componenti sono passate da 2.619 a 2.886 unità, quelle con quattro componenti da 1.994 a 2.178. I nuclei da cinque o più membri rimangono marginali e stazionari: 553 nel 2002, 545 nel 2009, 567 nel 2012, 554 nel 2018, 526 nel 2023, 531 nel giugno 2025.

Interessante anche l'analisi di come parallelamente sono cambiati i capifamiglia. A livello di età, le classi tra i 51 e i 60 anni sono oggi la fascia più numerosa (996 nel 2023) seguiti dalla fascia 41-50 (798) e da quella dagli 80 anni in su (744). Fino al 2018 la fascia più numerosa era quella 41-50 anni. È l’effetto del progressivo invecchiamento della popolazione residente di cui abbiamo già parlato in precedenza. Si restringono le età più giovani, con la fascia 31–40 anni che arretra quasi senza interruzioni e i 21–30 che restano su livelli bassi e faticano a riprendersi anche negli anni più recenti.









La lettura di genere conferma un’asimmetria prevedibile ma non per questo meno eloquente. Nelle età attive la prevalenza è maschile: tra 31 e 70 anni le colonne azzurre dominano, segnalando che il capofamiglia resta più spesso un uomo. Ma la piramide si “femminilizza” salendo: il lato rosa si allarga tra i 71 e 80 anni e soprattutto dagli 80 anni in su, dove pesano vedovanza e maggiore longevità femminile. Non è un dettaglio: racconta chi, nei fatti, conduce un nucleo, spesso in solitaria, nelle età più avanzate, con implicazioni concrete su redditi, assistenza e reti di sostegno.





I dati dell'Upeceds danno conto anche dello stato civile dei capifamiglia. Stazionari i vedovi di entrambi i sessi, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale. La categoria dei coniugati – ancora nettamente maggioritaria – mostra un calo costante. I capifamiglia uomini sposati passano da oltre 8.000 nel 2009 a poco più di 7.400 nel 2023, segnando una diminuzione di circa l’8%. Anche tra le donne coniugate si registra un lieve arretramento, da circa 860 a 830 unità. La tendenza è chiara: la figura tradizionale del capofamiglia coniugato, un tempo dominante, sta progressivamente perdendo peso.





A crescere sono invece i celibi e le nubili, che da circa 2.000 unità nel 2009 superano oggi le 2.700, con un aumento vicino al 35%. Il fenomeno riflette la diffusione dei nuclei monocomponente e la scelta sempre più frequente di vivere da soli ed il calo dei matrimoni (vedi prossimo capitolo). In costante aumento anche i divorziati, che negli ultimi dieci anni sono quasi raddoppiati, passando da poco più di 700 a oltre 1.200 capifamiglia. Crescono, infine, i vedovi, soprattutto le donne: dai 1.400 del 2009 ai quasi 1.700 del 2023, anche qui segno dell’invecchiamento generale della popolazione. In termini percentuali, i coniugati rappresentavano quasi tre quarti dei capifamiglia nel 2009, mentre oggi scendono sotto il 65%.

Cambiamenti significativi emergono dalla lettura dei dati sui matrimoni: a San Marino ci si sposa sempre meno, e chi lo fa predilige il rito civile. Dal 2005 al 2024 il numero complessivo dei matrimoni è quasi dimezzato, passando dalle 223 cerimonie annue alle 128 del 2024. Un calo di oltre il 40%, che racconta un mutamento profondo nei comportamenti sociali e nelle scelte di vita delle nuove generazioni. Fino al 2010 si celebravano in media più di 200 nozze all’anno, con un equilibrio stabile tra rito religioso e civile. Ma a partire dal 2013 la curva ha iniziato a scendere, toccando il minimo tra il 2020 e il 2022, complice anche la pandemia, quando le cerimonie si sono fermate a meno di 120 l’anno. Non deve sorprendere che il 2013 sia anche l'inizio del crollo di nascite (vedi prossimi paragrafi). Non è solo il numero a cambiare, ma anche la forma.

Se nel 2005 circa il 40% dei matrimoni era celebrata in chiesa, negli ultimi anni prima della pandemia questa percentuale è scesa a meno del 25%. Dal 2021 si registra un rimbalzo, con il rito religioso che torna verso quota 40% dei matrimoni registrati (46 su 128 totali). In parallelo è nata una nuova categoria, quella delle unioni civili, introdotte nel 2018 e cresciute rapidamente: dai primi pochi casi iniziali fino a 20-25 all’anno negli ultimi tempi (con un calo a 9 unioni nel 2023). La tendenza è chiara: meno matrimoni tradizionali e più unioni flessibili, civili o paritarie.









Anche i dati sulle separazioni e sui divorzi dal 2005 al 2024 raccontano una società in trasformazione. Partiamo dalle prime. Per 10 anni, dal 2005 al 2015, le separazioni sono state abbastanza lineari, tra i 60 e 70 casi all'anno. Dal 2016 al 2022 i casi sono aumentati tra gli 80 e i 100 per poi scendere a 45 nel 2023, il minimo in 20 anni. In generale negli ultimi 7 anni si assiste ad una diminuzione delle separazioni. La durata media del matrimonio al momento della separazione si colloca sempre più spesso tra i 10 e i 19 anni. Nel periodo 2015–2024, questa categoria conta 267 casi su 774, pari al 34,5% del totale. Seguono le unioni di 4–9 anni (130 casi, 16,8%) e quelle di 20–29 anni (136 casi, 17,6%). Le separazioni dopo oltre 30 anni di convivenza rappresentano il 9% (70 casi), in aumento rispetto ai decenni precedenti. I matrimoni più brevi – sotto i tre anni – restano marginali, circa 6% del totale.





I dati indicano anche l'età. La separazione avviene soprattutto tra i 40 e i 49 anni per i mariti, con il 25% dei casi sopra i 50. Per le mogli la separazione arriva per oltre il 40% dei casi tra 35 e 45 anni. Nei primi anni Duemila, oltre la metà dei procedimenti di separazione interessava coppie con figli, ma il modello prevalente era quello dell’affido esclusivo alla madre, che superava il 70% dei casi. Tra il 2015 e il 2024, nel 88% dei casi l’affidamento è condiviso tra i genitori, contro l’11% alla sola madre e appena l’1% al padre. È un cambiamento culturale sostanziale: la genitorialità non viene più “attribuita”, ma ripartita.





Altalenante nel corso degli anni anche il numero di divorzi. Nel 2005–2009 il numero è stabile tra i 60 e i 70 casi l’anno. Nel 2010–2014 c’è una flessione a circa 50 casi l’anno. Il balzo arriva nel 2015–2019 con il picco del 2017 con 90 casi, +84% rispetto al 2012. Nell’ultimo quinquennio 2020–2024 si torna su livelli intermedi di circa 70 divorzi l’anno, ma con un’uscita in calo: 65 nel 2023 e 59 nel 2024 (–34% dal picco 2017, –3% rispetto al 2005).

Anche qui, come per le separazioni, la durata della convivenza al momento del divorzio è in maggioranza tra i 10 e i 19 anni con circa il 34% dei casi nel 2015–2024, seguita da 20–29 anni (circa il 17%). I divorzi precoci entro i 6 anni pesano attorno al 28%, senza segnali di aumento strutturale. Sul fronte anagrafico, il divorzio resta un evento in età matura: i mariti hanno più di 50 anni nel 47% dei casi, le mogli 40–49 nel 38% dei casi e più di 50 nel 34%. Circa quattro divorzi su dieci coinvolgono figli minori. Tra i provvedimenti, l’affido condiviso avviene il 68% delle volte, l’affido alla madre il 32% mentre sono marginali i casi in cui l'affidamento viene dato al padre.











L'elemento che più di altri è al centro del dibattito politico e sociale è quello delle nascite. Come abbiamo già avuto modo di analizzare, negli ultimi 12 anni la natalità a San Marino ha subito una crisi profonda, segnata da un calo generalizzato dei nati, fenomeno che si è accentuato soprattutto dopo il 2010 con un lieve rimbalzo nel 2014. Il dato più basso si è registrato nel 2024, con solo 144 nati, praticamente la metà rispetto al picco di inizio decennio.

Allo stesso tempo i dati mostrano una crescente maternità tardiva. Già prima del 2010 si osservava una certa concentrazione delle nascite nelle madri tra i 31 e 35 anni e tra 36 e 40, ma è nel decennio successivo che questo fenomeno è diventato predominante. Nel 2024, ad esempio, le fasce 31–35 e 36–40 anni sono le più numerose e continuano a dominare, nonostante la diminuzione assoluta dei nati. Dal 2013 in poi, infatti, si è registrato un progressivo spostamento della fecondità verso età più mature. La fascia 31–35 è diventata quella con il maggiore numero di nati, ma la sua quota è passata da circa 120 nel 2013 a poco meno di 50 nel 2024. Netto il calo delle maternità nelle fasce 20–25 e 25–29. Al contrario aumentano le madri over 40, segno che la maternità spesso viene rinviata, non abbandonata.





A certificare il problema denatalità è l'analisi del tasso di fecondità totale (TFR). È un indicatore statistico che misura il numero medio di figli che una donna avrebbe nel corso della propria vita riproduttiva (dai 15 ai 49 anni), se mantenesse i livelli di fecondità osservati in un determinato anno. In altre parole, è un modo sintetico per capire se una popolazione sta crescendo, si mantiene stabile o è destinata a diminuire. Un TFR di 2,1 figli per donna è considerato il livello di sostituzione generazionale, cioè il punto in cui ogni generazione riesce a rimpiazzare se stessa. Tra il 2009 e il 2024, San Marino è passata da 1,25 figli per donna a 0,81, perdendo quasi il 35% del proprio tasso di fecondità. Il picco era arrivato nel 2013, con 1,71 figli per donna, un valore addirittura superiore a quello medio europeo dell’epoca. Poi una lenta discesa, con qualche lieve rimbalzo, fino al vero e proprio precipizio degli ultimi due anni. In questo breve lasso di tempo, la fecondità sammarinese è scesa di oltre il 50%, dal 1,70 del 2022 a meno di 1 nel 2024: un livello che colloca la Repubblica fra le aree a più bassa natalità del pianeta.





Anche l’Italia non sta meglio, pur partendo da valori più stabili. Nel 2009 il TFR era 1,44, e nel 2024 è sceso a 1,18. Un aspetto spesso sottovalutato riguardante la composizione del TFR italiano è che negli ultimi anni, la natalità in Italia è stata sostenuta in buona parte dalle donne straniere residenti, ma anche qui il trend è in forte calo. Secondo i dati ISTAT, nel 2023 le donne italiane avevano in media 1,17 figli, mentre le donne straniere 1,87. Un divario che, pur restando significativo, si è quasi dimezzato rispetto a dieci anni fa, quando le straniere superavano stabilmente i 2,3 figli per donna. Il risultato finale, però, è lo stesso: un Paese che da oltre un decennio non riesce a garantire il ricambio generazionale.

Due crisi parallele, una radice comune. San Marino e Italia condividono dinamiche economiche, culturali e sociali simili: la precarietà lavorativa, l’aumento del costo della vita, la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, il calo dei matrimoni e delle unioni stabili, l'aumento generalizzato dei prezzi e degli affitti. Ma c’è anche una componente psicologica e culturale: la crescente percezione dell’incertezza del futuro. L’instabilità economica, la crisi abitativa e le nuove forme di individualismo spingono molte coppie a rimandare la scelta di avere figli – spesso fino a rinunciarvi del tutto.

Una sfida demografica che tocca da vicino anche il futuro economico e sociale del Titano e che, per questo, è al centro dell'agenda politica.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: