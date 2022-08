UNESCO Come valorizzare il patrimonio culturale del Titano? L'Università di San Marino propone un questionario

Come valorizzare il patrimonio culturale del Titano? L'Università di San Marino propone un questionario.

Un questionario online, che può essere compilato in forma anonima in circa 5 minuti e contribuirà a un progetto di ricerca sulla percezione dei sammarinesi rispetto alla valorizzazione del patrimonio culturale del Titano, è stato elaborato dai corsi di laurea in Design dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

L’iniziativa coinvolge una rete di soggetti della quale fanno parte docenti universitari, architetti, accademici, designer, dottorandi e non solo. “Proprio in un’ottica di affiancamento delle istituzioni locali nella definizione di piani e processi di rigenerazione sistemica - si legge nella presentazione del progetto, avviato quest’anno - si vuole proporre, come campo di sperimentazione privilegiato per lo sviluppo sia teorico che pratico della ricerca, il complesso ambientale costituito dal Monte Titano, con Borgo Maggiore e in particolare il centro storico di San Marino inteso come piccola città fortificata, rappresentativa di uno Stato”.

Link diretto: https://forms.gle/N9YsJhN96cUxv84R8

