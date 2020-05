RICHIESTE 'Comitato bimbi e genitori' incontrerà la politica: “Le scuole siano all'aperto”

'Comitato bimbi e genitori' incontrerà la politica: “Le scuole siano all'aperto”.

Una delegazione del Comitato bimbi e genitori di San Marino, lunedì, incontrerà i capi gruppo consiliari per chiedere che la scuola torni a pieno regime. “I nostri obiettivi – riporta una nota - restano invariati ed anzi sono più che mai corroborati dai dati degli esperti che ogni giorno leggiamo su ricerche scientifiche”. Stando all'aperto, scrivono, i bambini non sono a rischi, “perciò non c'è alcun motivo di continuare a diffondere panico, ansia e terrore”. Criticano il decreto che prevede un numero limitato di bambino all'interno della struttura ma, continua il comunicato, “l'outdoor education” ha bisogno “solo di una buona didattica fatta all'aperto e, quindi, senza numeri ridotti, senza graduatorie di emergenza e senza altri criteri discriminatori”. Questa, secondo il Comitato, la strada migliore da seguire, che offre anche maggiori garanzie.



