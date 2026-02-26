Comitato Bioetica RSM: prima collaborazione con la Presidente della Lega Pan-Africana di Bioetica

La doppia dimiscriminazione delle donne con disabilità: per il proprio genere e per la propria condizione di vulnerabilità. Il Comitato bioetico sammarinese si è confrontato con esperti internazionali per arrivare alla stesura di un documento condiviso per costruire un modello inclusivo, che riconosca alle donne con disabilità pari diritto alla protezione, alla giustizia e alla possibilità di ricostruire una vita libera dalla violenza.

In colllegamento Luisella Bosisio Fazzi - membro del Forum Eurpeo delle disabilità - che ha riportato dati di una realtà drammatica: in UE ci sono 60 milioni di donne con disabilità che sono da 2 a 5 volte più esposte alla violenza rispetto ai loro coetanei uomini. "Sono raramente incluse nelle agende dei diritti di genere - continua Bosisio - In almeno 3 Stati membri dell'UE l'uso della contraccezione o della sterilizzazione può essere un requisito per l'ammissione agli istituti residenziali: Belgio, Francia e Ungheria". "Il numero maggiore dei maltrattamenti avviene in casa - denuncia di Silvia Cutrera, attivista e coordinatrice del gruppo donne Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) - che rimarca specifiche forme di abuso da quella farmacologica allo sfruttamento economico. Senza accessibilità nei Centri Antiviolenza e senza formazione a chi opera per prevenire, contrastare e proteggere dalla violenza, «il rischio – conclude Silvia Cutrera – è che le donne con disabilità restino ancora invisibili». In collegamento anche Mercury Shitindo è una bioeticista, ricercatrice e sostenitrice dell'etica globale con oltre 21 anni di esperienza nel promuovere standard etici nella ricerca, nell'assistenza sanitaria e nell'istruzione. In qualità di fondatrice e direttrice esecutiva dell'Africa Bioethics Network (ABN), è alla guida di iniziative volte a promuovere pratiche di ricerca etiche e un dibattito bioetico in tutto il continente africano.

"Abbiamo dato vita a due momenti di audizioni - spiega Luisa Borgia, pres. Comitato Bioetica RSM - Siamo partiti dall' accogliere nel nostro comitato le varie organizzazioni e organismi di San Marino, perché stiamo cercando, come facciamo sempre, di raccogliere un po' i dati dal territorio per capire se ci sono dati ufficiali; dopodiché stiamo allargando lo sguardo a livello internazionale, perché per la prima volta, noi siamo molto orgogliosi di questo, avremo una collaborazione con la Presidente della Lega Pan-Africana di Bioetica, che raccoglie 40 Paesi africani. La prima che avviene non solo tra due comitati, ma tra un comitato di una nazione e un continente intero". Nel video l'intervista a Luisa Borgia, pres. Comitato Bioetica RSM.











