Comitato civico: "Anche nei progetti degli studenti Unirsm lo stabile come centro polifunzionale"

Il Comitato civico a difesa dell'area ex Tiro a volo si compiace dei progetti illustrati di recente dagli studenti di design dell'Università di San Marino, corso in economia dei prodotti e dei progetti tenuto dalla professoressa Karen Venturini. “Nelle presentazioni dei ragazzi”, lo stabile diventa “il perno di attività sportive, – fa sapere il Comitato – in continuità con il precedente utilizzo; oppure viene indicato quale “luogo per sopperire alla carenza di spazi dedicati agli studenti. Progetti con un risvolto culturale, ma anche economico e di sviluppo complessivo del territorio”. Individuati dagli studenti – riporta la nota del Comitato - “modelli gestionali, in collaborazione con la Giunta di Città, e per il finanziamento si pensa al crowdfunding”.

L'utilizzo dello stabile ex Tiro a volo come centro polifunzionale resta un punto fermo anche per lo stesso Comitato civico a difesa dell'area, ancor più attrattivo – sottolineano, infine - "per gli studenti universitari ed i loro bisogni di studio e ricreativi, per un turismo sportivo e legato alla vitalità del territorio che non ama stare rinchiuso in anacronistici villaggi”.