Comitato civico cittadinanza: "Rischiamo di diventare un protettorato, si faccia un confronto serio"

Il gruppo accusa il Governo di usare strumenti normativi illegittimi. "Alle urne ci ricorderemo di chi non ci ha ascoltato", promettono

di Mauro Torresi
15 set 2025

“San Marino rischia di diventare un protettorato, dobbiamo difendere il Paese”: promette battaglia il Comitato civico per la cittadinanza favorevole a mantenere l'obbligo di rinuncia per i naturalizzati. “Bisogna aprire un confronto serio”, esortano.

"Il nostro Stato è piccolo - afferma Augusto Michelotti, rappresentante del Comitato - e diventare protettorato è un attimo. Fare in modo che il governo italiano ci dica come dobbiamo portare avanti le nostre cose è un attimo, quindi dobbiamo stare molto attenti in questo momento".

Il gruppo si rivolge direttamente alla politica, accusando i sostenitori della nuova legge sulla cittadinanza di farlo per fini elettorali. Cita, poi, il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, il suo partito (il Psd) e altre forze politiche in modo trasversale che hanno “come unico interesse – rimarcano - l'eliminazione dell'obbligo”. Per arrivare al risultato, sostengono, sono stati usati strumenti normativi “illegittimi”: il riferimento è alla scadenza dei termini della rinuncia per diversi naturalizzati.

"Questo governo - afferma Michelotti - ha tentato di superare l'ostacolo con un decreto, il decreto reggenziale, che la Reggenza si è rifiutata di firmare, quindi sono ricorsi alle delibere del Congresso. Come sappiamo, le delibere non possono superare le leggi. La legge c'è e non vediamo perché questo tipo di urgenza. In realtà, l'urgenza c'è perché scadono i termini dettati dalla norma in vigore".

Prossimo obiettivo: l'approvazione dell'istanza d'Arengo sul tema, da discutere in questa sessione del Consiglio. Il Comitato invita anche ad affrontare sul piano diplomatico la possibilità, decisa da Roma, spiegano, di riottenere la cittadinanza italiana per i naturalizzati che rinunciarono prima del '92.

“No al sistema delle porte girevoli”, aggiunge poi il gruppo, con riferimento ai politici con doppia cittadinanza che si candidano nell'uno e nell'altro Stato. A chi chiede loro come il Titano potrà affrontare il futuro, con questa impostazione, visto che la popolazione invecchia sempre più, rispondono invitando la politica a realizzare interventi concreti per sostenere le nascite e supportare genitori e famiglie. Infine una promessa: “Ci ricorderemo, al momento delle elezioni, di chi non ci ha ascoltato”.

