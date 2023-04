Comitato correntisti: "Chiediamo il rispetto di quanto garantito alla liquidazione di Banca Cis"

In merito al dibattito consiliare su Banca Cis il Comitato Correntisti ricorda che non tutti i responsabili siedono sul banco degli imputati, che chi ha pagato il prezzo più alto sono i risparmiatori e confida che all’esito delle prime liquidazioni promesse “si possano individuare soluzioni alternative al congelamento ultradecennale per prospettare un serio e programmato piano di rientro per restituire serenità ai singoli e ossigeno alle aziende. Non chiediamo – concludono - altro che il rispetto di quanto ci era stato garantito al momento della liquidazione di Banca CIS”.

