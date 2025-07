Comitato di Bioetica al Forum di Varsavia, plauso al documento sull'oblio oncologico

L'intervista a Maria Luisa Borgia

Comitati europei a confronto, portano le rispettive attività e conquiste. A tema, A Varsavia, ci sono le nuove sfide nella sanità a tutela delle persone. E il Comitato sammarinese di Bioetica porta il Documento sul diritto all'oblio oncologico, che ha ispirato la legge in materia varata a fine 2024. “Sono rimasta alquanto stupita – dice la Presidente, Maria Luisa Borgia - e non mi aspettavo che ci fosse da parte di tutti quanti i partecipanti, una forma di meraviglia per un argomento così poco conosciuto. Come Comitato di Bioetica abbiamo lavorato sulla scia anche di quanto indicato dal un buon esempio di collaborazione tra la bioetica e la società".in cui auspicava, proprio a tutela delle persone malate di cancro, che potessero legiferare entro il 2025 per evitare discriminazioni contro le persone malate di cancro e guarite dal cancro”. San Marino, 11esimo Paese in Europa ad aver normato l'oblio oncologico.

“E l'altra cosa che mi ha riempito di orgoglio – prosegue la Borgia - è stato il fatto che noi con questo documento abbiamo dimostrato come la bioetica in un Paese possa incidere nella società, in perfetta collaborazione con i decisori politici. Questo è un caso molto emblematico e anche molto originale se vogliamo: un Comitato che lavora su un documento, emana dei principi - perché noi questo facciamo, emaniamo principi - e poi sulla base di questi principi il Governo può decidere di ispirarsi a quel documento e seguire a ruota con una legge, con una norma. Questo è stato veramente recepito come un buon esempio di collaborazione tra la bioetica e la società".

Nel video, l'intervista alla Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Maria Luisa Borgia