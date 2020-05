'Comitato genitori e bimbi' incontrano Pasquale Valentini: “Riaprite le scuole”

Nella giornata di ieri, prima dell’inizio della Commissione Consigliare Permanente, alcuni rappresentanti del 'Comitato genitori e bimbi', saliti sul Pianello, hanno incontrato Pasquale Valentini in qualità di presidente della Commissione stessa. Si sono soffermati sulle difficoltà delle famiglie a gestire contemporaneamente figli e lavoro. I bambini – scrivono in una nota – hanno inoltre “la prorompente necessità di tornare alla loro vita normale e soprattutto alla loro vita sociale, proprio come stanno cercando di fare i genitori”. Genitori che, a causa della chiusura delle scuole, “hanno perso il lavoro” o “hanno dovuto prolungare aspettative che rendono ancora più grave il peso di quanto successo”. Il Comitato chiede risposte e, come già ribadito in diversi comunicati, la riapertura di tutte le scuole.