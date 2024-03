Comitato Paralimpico risponde ad Attiva-mente: 'offensivi, polemici e contrari allo spirito sportivo'

Il Comitato Paralimpico Sammarinese replica all'Associazione Attivamente, definendo i toni 'offensivi, polemici e contrari allo spirito sportivo che dovrebbe ispirare valori di solidarietà, lealtà e passione'. Spiega poi come il Comitato Paralimpico Internazionale conceda la possibilità alle Federazioni Nazionali di sottoscrivere, in questo caso con il CPS, un accordo che consente di accedere alle gare internazionali. Spiegando poi come l’assenza di atleti interessati a partecipare a circuiti internazionali non dipende da una impossibilità a parteciparvi, ma da una scelta personale dei singoli sportivi. Quindi non ci sarebbero sammarinesi interessati alle Paralimpiadi di Parigi 2024, secondo il Comitato del Titano.

Si definisce promotore dello sport e dell’inclusione sportiva e rimanda al sito WWW.PARALYMPIC.SM per verificare il ruolo istituzionale e le attività a svolte, su base volontaria, da oltre 10 anni; elencando la divulgazione sportiva in ambito scolastico o l'acquisto di attrezzature specifiche per agevolare l’accesso agli sport.

Ultima stoccata ad Attiva-mente, invitandola a diventare 'parte attiva' nella crescita delle realtà sportive inclusive "piuttosto che screditare l’attività di un ente istituzionale che cerca di svolgere il proprio compito al meglio".