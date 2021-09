REFERENDUM IVG Comitato promotore su “Il dramma dell'aborto clandestino”

“Rimanendo reato l'aborto non sparirà, la storia lo dimostra; deve essere l'ultima scelta ma deve essere sicuro, legale e accessibile”. Focus sull'aborto clandestino da parte del Comitato promotore del referendum sull'Ivg guardando agli effetti, nei dati, della legge italiana in materia: “prima della legge 194 più di 20.000 donne morivano ogni anno per le conseguenze dell’aborto clandestino e la legge che condannava come reato l’Ivg veniva infranta più di un milione di volte all’anno. Nel 2021 – prosegue il Comitato per il SI - gli aborti clandestini in Italia siano ancora tra i 10 e i 13.000 l’anno, complice – scrive - un sistema che permette troppi obiettori negli ospedali. Solo un sistema organizzato e controllato può intervenire sulla prevenzione delle IVG – conclude - ma anche sulla sicurezza di chi vi ricorrerebbe anche a rischio della propria salute o vita”.

