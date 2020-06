PDL IN PRIMA LETTURA Comitato ProPoste sul dibattito consiliare: "Gravi mancanze e poca considerazione"

Il Comitato ProPoste torna sul dibattito consiliare relativo alla proposta di legge in prima lettura per far tornare il servizio postale all'interno della Pubblica Amministrazione, sottolineando con rammarico come nessuno abbia ricordato che la proposta, presentata dallo stesso Comitato il 18 febbraio scorso, sia stata sottoscritta da oltre 1200 firme di cittadini in appoggio alla richiesta.

Tra le mancanze riscontrate nei vari interventi, “nessun cenno, ad esempio – fanno notare - sulla modalità con cui è stata creata Poste SpA”. Il Comitato auspica pertanto che “in Commissione e nella seconda lettura in Consiglio, i consiglieri sappiano cogliere appieno e condividere le motivazioni che ci hanno portato a presentare questa proposta di legge nell'interesse dei diritti dei lavoratori e di una sana gestione economica del Settore Poste che lo possa far ritornare – concludono - dal carrozzone in cui è stato trasformato in una carrozza agile ed efficiente a solo vantaggio dello Stato, dei cittadini e dei lavoratori”.



