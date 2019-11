Comitato Rispetto e dignità all'Iss "Noi siamo risorsa"

Con un comunicato Rispetto e Dignità lamenta le difficoltà riscontrate con i vertici Iss per i casi presi in carico dal Comitato, in particolare nel percorso di soluzione al disagio che prevede un confronto tra le parti. RED nella nota fa presente che "dovrebbe essere percepito dalle istituzioni come risorsa attiva, animata da senso civico e dignità". Una precisazione in vista di un incontro che ci sarà il prossimo 18 novembre su un caso complesso che coinvolge una famiglia che ha sottoscritto regolare mandato con il Comitato e che invece l'Iss - sempre secondo RED- avrebbe tentato di tenere fuori dal tavolo