SAN MARINO Comitato Sammarinese Bioetica: al lavoro su programmazione e Global Summit Tra i temi centrali il 14° Global Summit of National Ethics Committees

Seconda riunione del Comitato Sammarinese di Bioetica, la prima del Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione. Al centro la programmazione delle attività da svolgere e i nuovi progetti su cui lavorare.

"Il nostro comitato - afferma l'avvocato Lucia Selva, esperto giuridico Comitato Sammarinese Bioetica - si è incontrato e ha accolto i nuovi membri dello staff e si stanno programmando le varie riunioni, progetti, su cui lavorare. C'è tanta carne al fuoco, il nostro presidente è sempre molto attivo nel proporre e confrontarci e siamo molto contenti di lavorare ancora insieme con una compagine in parte nuova ma sempre affiatata".

Tra i temi centrali il 14° Global Summit of National Ethics Committees che dal 17 al 19 aprile riunirà a San Marino i comitati nazionali di bioetica del mondo: "È una data importante per tutta la Repubblica - evidenzia Luisa Maria Borgia, presidente Comitato Sammarinese Bioetica - perché per la prima volta l'OMS ha premiato un piccolo stato come San Marino facendolo diventare paese ospitante del Global Summit di tutti i comitati nazionali di etica del mondo. Quindi è una sfida enorme, che ci sta occupando da ormai un anno e mezzo. È un grande evento che vedrà delegazioni da tutti i continenti, rappresentanti dell'OMS, UNESCO e varie organizzazioni internazionali. Si occuperanno di affrontare tematiche che sono state proposte dal Comitato Sammarinese di Bioetica sulla base dei lavori effettuati in questi anni come il focus sulla disabilità, fake news e modalità di comunicazione dopo la pandemia".

Nel servizio le interviste all'avv. Lucia Selva (Esperto giuridico Comitato Sammarinese Bioetica) e Luisa Maria Borgia (Presidente Comitato Sammarinese Bioetica)

