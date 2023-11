Comitato sammarinese Fair Play: inaugurate due panchine rosse davanti al Centro Sanitario di Borgo Maggiore

Tra le iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche quella del Comitato nazionale sammarinese Fair Play, che ha donato due panchine rosse al Centro Sanitario di Borgo Maggiore. L'inaugurazione alla presenza del segretario alla Sanità Mariella Mularoni, del Capitano di Castello Barbara Bollini e della vicepresidente del Comitato Maria Rita Morganti.

Non sono le panchine e non saranno l'ultime. L'obiettivo del Comitato è infatti quello di inaugurarne una in ogni Castello, perché “trasmette un messaggio universale e l'auspicio per un mondo con più gentilezza, dove regni “il rispetto della libertà altrui, dell'altro, delle regole. Quelle regole – spiega il Comitato – che ancora oggi in troppi continuano a ignorare”.

"Proprio perché è rossa, la panchina dà un po' di buon umore - aggiunge la Morganti -. Speriamo che non faccia pensare solo alle cose tristi ma dia anche un po' di speranza. Speranza di un cambiamento, che ci sia veramente parità tra uomo e donna e rispetto per quello che è veramente l'essere umano".

Nel video l'intervista a Maria Rita Morganti, vicepresidente del Comitato nazionale sammarinese Fair Play

