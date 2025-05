Comitato “Scuole Vive nei Castelli” lancia sondaggio e petizione

Nel video l'intervista

Il “Comitato Scuole Vive nei Castelli” è nato da poco ma ha già una tabella di marcia serrata. Animato da spirito battagliero ha incassato il pieno sostegno del Capitano di Castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi, a sua volta appoggiato dall'intera Giunta. Questo comitato - spiega Linda Covato, portavoce “Comitato Scuole Vive nei Castelli” - nasce per l'esigenza dei cittadini, all'inizio, di Montegiardino di esprimere il desiderio che le scuole, nel nostro caso sia dell'infanzia che delle elementari, rimangano aperte perché sono non solo un servizio di enorme utilità per la comunità, ma anche un luogo di identità per i cittadini del castello. Successivamente, poi, anche altri cittadini di altri Castelli, ad esempio da Fiorentino, Chiesanuova, Faetano, hanno espresso la stessa esigenza. Quindi l'idea è stata quella di fare fronte comune per rispondere all'esigenza che fosse effettivamente di tutti. Il Comitato ha lanciato una petizione e aperto anche un sondaggio, per raccogliere desideri e aspettative della cittadinanza. “Il nostro obiettivo – prosegue la portavoce - è, in primis, di far vedere al Governo che siamo tanti, che siamo molto motivati e che, appunto, il desiderio che le scuole dei cosiddetti Castelli minori della Repubblica di San Marino, che rimangano aperti riguarda effettivamente un vasto numero di cittadini sul territorio, che non è solo un'esigenza che parte da noi, che non è un desiderio di pochi ma che è effettivamente un desiderio e un'esigenza di tante persone all'interno della Repubblica”.

In programma l'incontro con i consiglieri di Montegiardino. Poi, chiederà di essere ricevuto dai Capitani Reggenti. Infine, numeri della petizione alla mano, incontrerà il Governo. Insomma, un'agenda fitta di impegni, con l'obiettivo di ottenere maggiori risultati possibili entro la fine delle scuole. “Già questa sera abbiamo l'incontro con i consiglieri di Montegiardino, questa sera alle 19.30 e, appunto, contiamo di avere anche l'incontro con i rappresentanti del Governo entro la fine delle scuole, per avere la maggiore efficacia possibile”.

