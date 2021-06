Comitato 'Uno di noi': "Aborto azione ingiusta e contraria al diritto alla vita"

Il “Comitato Uno di noi”, contrario al referendum sull'interruzione volontaria della gravidanza, interviene nuovamente sull'argomento. L’aborto volontario, scrivono, è certamente identificabile come un’azione ingiusta e contraria al diritto alla vita. Un’azione che di conseguenza non dovrebbe trovare posto in una società che metta veramente al centro la persona ed i suoi diritti, dall’inizio alla fine della sua esistenza. Invece in maniera subdola, spiegano, si tende ad enunciare un numero considerevole di eccezioni volte a giustificarne la legittimità.

C’è chi ha provato a sostenere, aggiungono, che occorre abortire in anonimato in quanto in caso contrario il giudice penale sammarinese potrebbe condannare la cittadina sammarinese che ha abortito all’estero: falso, il diritto penale, spiegano è retto dal principio della territorialità e dunque sono di norma puniti i reati commessi sul proprio territorio.

Il comitato aggiunge poi che se si tiene alla salute della donna varrebbe la pena ricordare che l’aborto non è indolore e spesso reca disturbi successivi di non poco conto che la donna, in varie circostanze, porta con sé per il resto della vita.