Comites al lavoro per supportare cittadini italiani all'estero: si cercano soluzioni su bollette e affitti

Il Presidente del Comites San Marino ribadisce, in una nota, l'impegno del comitato a sostegno dei “cittadini italiani che all'estero hanno la necessità di avere un grande supporto, anche economico, e grande attenzione da parte delle Ambasciate”. “Ci siamo posti in collaborazione – spiega Diego Renzi - per essere punto di raccordo con l’autorità competente ma anche per aiutare l’istituzione ad amplificare le richieste di aiuto dei cittadini stessi”. Il Comites ha chiesto, in particolare, all'Ambasciatore d'Italia sul Titano, Guido Cerboni di intavolare una discussione per trovare soluzioni con le autorità sammarinesi su bollette e affitti, che non possono essere coperti da integrazione al 30%, o addirittura da mancanza di reddito anche dovuto al COVID -19”.