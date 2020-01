Comites alla presentazione del libro di Tonelli "Il digiuno della legge"

Il vice presidente del Comites, Alessandro Amadei ha incontrato Gianni Tonelli, deputato della Lega, segretario della Commissione Parlamentare Antimafia in occasione della presentazione a Morciano del suo libro “il digiuno della legge, confessioni di un poliziotto sui generis”. Tonelli era in Romagna su invito della candidata leghista alle regionali, Vallì Cipriani. Nell'opera – spiega il Comites - Tonelli racconta le vicissitudini del Sindacato Autonomo di Polizia, di cui è stato segretario generale, ripercorrendo un periodo travagliato della storia d’Italia, in cui il sindacato si è battuto per la tutela della sicurezza dei cittadini e per opporsi ad una politica che rottama le forze dell’ordine”. “Le forze dell’ordine italiane sono tra le più efficienti d’Europa, ma anche le meno pagate - ha dichiarato Gianni Tonelli - ed è per questo che occorre contrastare fermamente il blocco contrattuale ed il blocco del tetto salariale delle divise voluti dal Governo”. Nell'incontrare i due esponenti della Lega, Amadei ha ringraziato per “l’azione politica che stanno svolgendo a supporto degli agenti, che sono gli angeli custodi dei cittadini, in quanto ogni giorno rischiano la vita per loro”.