Comites: doppia cittadinanza e sport al centro dell'incontro con Massimo Bonini

Un importante occasione per rendere omaggio ai successi sportivi dell'ex campione sammarinese della Juventus Massimo Bonini e un confronto sul tema della doppia cittadinanza. Su questi due aspetti si è focalizzato l'incontro organizzato dal Comites San Marino: “Abbiamo voluto omaggiare un campione del calcio che ha dato lustro al calcio sammarinese ed italiano – afferma Alessandro Amadei, presidente Comites – opportunità anche per affrontare il tema della doppia cittadinanza che da tempo portiamo avanti".

"Se cambiasse la legge sulla cittadinanza - aggiunge Amadei - penso che ci sarebbero nuovi cittadini sammarinesi che non essendo obbligati a rinunciare alla cittadinanza di origine potrebbero militare nel campionato di calcio sammarinese, sarebbe un opportunità per tutto lo sport in generale".

"Quando lavoravo per la federazione - afferma Massimo Bonini - ho coinvolto tutti i consolati per vedere se ci fossero dei giocatori con genitori sammarinesi per poter contribuire a migliorare il calcio sammarinese. Penso sia una bella cosa, aver la possibilità di difendere i colori del proprio paese".

