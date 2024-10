Comites incontra Emma Petitti, presidente assemblea legislativa dell'Emilia Romagna Sul tavolo legge 104, diritti dei soggiornanti e tassazione dei pensionati frontalieri

Sono tre le questioni strategiche da risolvere emerse durante l'incontro di oggi tra il Comites ed Emma Petitti, presidente della assemblea legislativa dell'Emilia Romagna: la legge 104 che riguarda i permessi familiari, i diritti per i soggiornanti, italiani che vivono a San Marino ma che non hanno la residenza, e l'incertezza sulla doppia tassazione dei pensionati frontalieri. Quest'ultima criticità ha avuto però una svolta positiva con la prima storica sentenza a favore, da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Un punto di chiarezza che si aspettava da tempo e che stabilisce che le rendite sono tassabili solo a San Marino e non anche Italia. Un percorso non ancora concluso, il procedimento potrebbe arrivare alla Corte di Cassazione, affinché si esprima in via definitiva per i “casi” sammarinesi.

Un incontro che ha promosso l'intesa tra i due territori a lavorare e sentirsi una "comunità allargata" all'insegna di una fiducia reciproca.

Il presidente del Comites, Alessandro Amadei, ha ribadito il continuo incremento dei lavoratori frontalieri, giunti a 8mila, ed il loro ruolo determinante per lo sviluppo del sistema economico e produttivo del Titano.

Nel video le interviste a Emma Petitti, presidente assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, Alessandro Amadei, presidente Comites.

