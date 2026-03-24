Comites incontra Insieme per la Valconca: al centro la mancanza di un'automedica vicina

Il casus belli è la sottrazione dal 2022 dell'automedica Myke 9 in dotazione alla zona della Valconca, nella parte più a sud della Riviera di Rimini. Strumento di soccorso che arriva assieme all'ambulanza e permette fin da subito un'assistenza completa. E' partito da qui, per poi allargare il discorso alla sanità in Emilia-Romagna, l'incontro ospitato dal Comites con l'associazione Insieme per la Valconca. In Regione mancano più di 500 medici di famiglia, ad esempio. E i partecipanti ci tengono a sottolineare come il diritto alla salute sia tutelato dalla Costituzione italiana.

"Il Comites diventa una cassa di risonanza - spiega Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino - per un problema che riguarda diversi frontalieri e tanti italiani residenti a San Marino, con famiglie che vivono oltre confine e soffrono in prima persona la mancanza di un'automedica in Valconca".

L'automedica più vicina ora si trova a Rimini Terme e quindi, in caso di emergenza in Valconca, arriva almeno 17 minuti dopo. Se è libera. Altrimenti deve arrivare da Santarcangelo.

"Questo comporta dei rischi per i cittadini. E' successo poco fa che l'automedica ci ha messo più di 40 minuti per arrivare e una persona è deceduta. Vogliamo che i nostri diritti siano tutelati come prevede la Costituzione e siano uguali per tutti".

Nel video le interviste ad Alessandro Amadei (presidente Comites San Marino) e Fabio Avanzolini (associazione Insieme per la Valconca)







