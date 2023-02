Comites incontra la Fratellanza San Marino-America

Comites incontra la Fratellanza San Marino-America.

Comites San Marino incontra la Fratellanza San Marino-America, rappresentata dal Presidente Roberto Moretti e dalla segretaria Loredana De Biagi. Con il Presidente del Comites Alessandro Amadei e Marina Rossi dell'esecutivo, messa a tema l'attività della Fratellanza, nel prezioso aiuto fornito a più livelli ai cittadini americani residenti a San Marino, ma anche in Italia.

Insieme si guarda all'ipotesi di creare un coordinamento tra le varie associazioni che rappresentano gli stranieri, per un lavoro in sinergia sulla base di valori fondanti riconosciuti come comuni – dice il Presidente Amadei - al di là delle specificità di ciascuna.

