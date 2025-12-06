Comites incontra Patto per il Nord: cittadinanza, Imu e servizi consolari i temi al centro

Nel servizio le interviste ad Alessandro Amadei (presidente Comites) e Paolo Grimoldi (segretario federale Patto per il Nord)

Cittadinanza, servizi consolari, Imu: dossier su cui si focalizza il Comites. Nuovo confronto tra l'associazione e i rappresentanti di partiti e istituzioni italiane. Nella sede di Città l'incontro con i vertici di Patto per il Nord: neo forza politica che sfida Salvini e con Umberto Bossi come presidente ad honorem.

"Tra i temi più attuali - spiega il presidente Comites, Alessandro Amadei - la questione del riacquisto della cittadinanza, con la nostra richiesta alla politica italiana di concedere la possibilità di riacquistarla anche per coloro che non hanno rinunciato alla stessa entro il 15 agosto 1992 e, quindi, di riaprire i termini. Poi chiediamo alla politica italiana di porre al centro della sua azione la questione dei tagli ai servizi consolari, dei tagli alle risorse ai Consolati. Il tema al centro dell'attenzione è anche l'Imu che viene applicata alle prime case dei cittadini italiani residenti all'estero; secondo noi è un'imposta iniqua".



"Siamo al record di pressione fiscale in Italia negli ultimi dieci anni - dichiara Paolo Grimoldi, segretario federale Patto per il Nord - e anche chi lavora a San Marino ne sta pagando le conseguenze, in diverse forme. Per quale motivo? Perché, se si mettono tutte le risorse per (un'opera, nda) come il ponte di Messina, poi mancano le risorse per il resto e questo si ripercuote sulle liste della sanità, le pensioni troppo basse, l'aumento della pressione fiscale. Anche chi va in pensione ha problemi e non è possibile andare avanti dimenticando sempre chi lavora e chi ha lavorato. Abbiamo sempre avuto una passarella di politici che il giorno dopo si sono dimenticati delle problematiche di San Marino. La gente non va a votare perché manca la serietà in politica: qualcuno che mantenga ciò che dice".

