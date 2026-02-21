Comites: incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum Giustiza

Arriva forte l'appello al voto da parte del Comites verso i cittadini residenti all'estero per il referendum del 22 al 23 marzo, la cosiddetta riforma della giustizia, un referendum costituzionale che viene spesso definito per semplicità "per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri".

Il numero di cambio di funzioni negli ultimi anni, cioè quante volte un magistrato passa dalla funzione di PM a quella di giudice e viceversa, si attesta in una percentuale inferiore allo 0,5 per cento rispetto all'organico totale.

"Facciamo sentire la nostra voce" ribadisce il Presidente del Comites Amadei, che ha organizzato due momenti formativi. Oggi il primo incontro con il Comitato riminese per il sì, sabato sarà la volta delle ragioni del no.

"Abbiamo invitato due massimi esperti della materia che risponderanno alle domande dei nostri concittadini - spiega Amadei - Noi vogliamo dare la massima informazione, vogliamo che i cittadini siano informati su un referendum che sicuramente segnerà le sorti e il futuro dell'Italia".

Gli elettori oltre ad esprimersi sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, si esprimono anche sull'istituzione di due distinti CSM e sulla creazione di un alta corte disciplinare. Se vincesse sì a cambiare radicalmente sarebbe il metodo di elezione del CSM, perché verrebbe introdotto un innovativo sistema di sorteggio dei componenti di ciascun CSM, differente a seconda che debbano essere sorteggiati componenti laici, quindi politici o magistrati.

"La cosa strana è che siamo noi dei comitati che cerchiamo di riportare il discorso sul tecnico e sulla realtà della riforma costituzionale, mentre una parte della magistratura che si è particolarmente impegnata contro questa riforma la butta un po' in politica. Noi siamo per il sì perché questa è una riforma che affonda i presupposti nelle norme transitorie della Costituzione, è stata poi riproposta con il nuovo codice di procedura penale dell'allora Ministro Vasalli e oggi trova la sua conclusione" ha spiegato Marco Lombardi, pres Comitato cittadini per il sì Rimini.

Nel video l'intervista ad Alessandro Amadei, presIDENTE Comites RSM e a Marco Lombardi, presidente Comitato cittadini per il sì Rimini

