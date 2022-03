Comites, l'endorsement della senatrice Garavini: "Rilevanti per risolvere i problemi veri"

Il primo pensiero rivolto alla popolazione ucraina: il Comites, in linea con la task force umanitaria messa in campo da San Marino, assicura la propria collaborazione attraverso iniziative a favore di quanti stanno soffrendo a causa della guerra. Vicinanza dimostrata dalla stessa Senatrice di Italia Viva, Laura Garavini, accolta dal presidente Alessandro Amadei, la vicepresidente Barbara Righetti ed il membro dell'esecutivo Marina Rossi ed altri membri del Consiglio elettivo.

Vice Presidente della Commissione Esteri, fortemente impegnata nel sostegno ai diritti e alla tutela delle comunità italiane residenti all'estero, Laura Garavini è italo-tedesca: dopo i noti fatti di Duisburg si è distinta nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata in stretta collaborazione con parlamentari del Bundestag e con l'appoggio dell'associazione Libera.









Solido il legame con i Comites europei, con cui sta portando avanti un lavoro di stretta interlocuzione: di San Marino ha sempre seguito attivamente il caso targhe, giunto ad una quasi completa risoluzione. Pieno appoggio ora alla battaglia per il riconoscimento della doppia cittadinanza per naturalizzazione. Per Amadei, la testimonianza diretta di un'attenzione mai venuta meno. Presenti all'incontro anche Guglielmo Masia, Donatella Comandini, Renato Di Nubila, Bruno macina, Gianni Ricciardi dell'associazione Caponnetto, Pietro Berti, e Claudio Brighi dell'associazione papà Giovanni XXIII

Nel video le interviste a Laura Garavini, senatrice Italia Viva e Alessandro Amadei, Presidente Comites San Marino.