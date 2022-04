Comites - Rete: cittadinanza e diritto elettorato passivo i temi dell'incontro

Questa mattina una delegazione del Comites con il presidente Alessandro Amadei hanno incontrato i membri di Rete. Al centro del confronto la questione del riconoscimento della doppia cittadinanza per naturalizzazione e del diritto di elettorato passivo per le elezioni amministrative a favore dei cittadini stranieri residenti in Repubblica.

Rete ha evidenziato come si stia lavorando in questo senso: “È stato un confronto molto costruttivo – ha sottolineato il presidente del Comites Alessandro Amadei – e ne avremo altri con tutte le forze politiche”.