Comites San Marino: Fabio Filomeni presenta il libro “Io come Chàvez”

Il Comites San Marino ha ospitato la presentazione del libro “Io come Chàvez” scritto dal Tenente Colonnello Fabio Filomeni. Un saggio politico in cui l'ex ufficiale paracadutista, oggi presidente del movimento Europa Sovrana Indipendente, prende a modello la figura di Hugo Chávez per proporre una radicale rivolta ideale. Il libro, presentato insieme al Presidente del Comites Alessandro Amadei, delinea un progetto geopolitico per restituire piena sovranità e indipendenza all'Italia e all'Europa, auspicando il superamento della partitocrazia e lo sganciamento dall'egemonia geopolitica degli Stati Uniti.







