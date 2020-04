EMERGENZA Comites: "Una decina le segnalazioni di italiani residenti sul Titano in difficoltà". M5S presenta emendamento al "Cura Italia"

Il Comites San Marino ha ricevuto almeno una decina di segnalazioni da parte di italiani residenti in territorio che si trovano in situazioni di difficoltà nel pagare l'affitto e nel fare la spesa. “A tal proposito – assicura il Vice Presidente Alessandro Amadei – ci stiamo già interessando sia con i referenti politici italiani, sia rimanendo in contatto costante con il Consiglio Generale Italiani all'Estero (CGIE), per non lasciare queste persone senza tutela”. Dal Movimento Cinque Stelle, intanto, è stato presentato un emendamento al decreto “Cura Italia” mirato a stanziare 5 milioni di euro, di cui 4 da destinare proprio agli italiani residenti all'estero ed 1 milione al personale impiegato nelle Ambasciate”.



