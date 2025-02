Commedia di Sant'Agata: il dialetto va in scena con “Set, quatorg, vintoun e vintot”

Sentiamo Augusto Casali

Torna la tradizionale Commedia dialettale di Sant'Agata. Il piccolo Teatro Arnaldo Martelli va in scena con “Set, quatorg, vintoun e vintot” di Dino Di Gennaro, tradotto in vernacolo sammarinese. Appuntamento al Teatro Titano, ore 21. Repliche l'8 e 26 febbraio. Al Nuovo di Dogana il 18 marzo.



"Per il 53esimo anno consecutivo - racconta Augusto Casali, storico attore della compagnia teatrale - il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli presenta la serata di Gala. La prima volta fu nel 1972. Le nostre commedie di Sant'Agata sono sempre piuttosto numerose, quest'anno ancora di più: abbiamo l'ingresso di sette nuovi attori, tra cui molte donne, quindi ci sono una ventina di personaggi. Per il resto i canoni sono le storie che si presentano la sera di Sant'Agata, consone a quello che il pubblico un po' si aspetta, quindi molti equivoci, intrecci e dove si fanno effettivamente molte risate".

"Ci sono attori della mia età - continua Casali -, dell'età di mia figlia e attori dell'età di mio nipote. Per quanto possibile è importante tenere vivo il dialetto. E' una lingua particolarmente colorita, ha delle espressioni che in italiano sarebbe difficilissimo tradurre e non potrebbero rendere nell'immediatezza il significato di queste parole. Insomma c'è il collegamento con le radici dei sammarinesi".

